Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya
) - İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) 14.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu
(İhlas
) 15.30 ile Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Eminönü,Mudanya,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 13:02