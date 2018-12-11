11 Aralık 2018, 13:02
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30 ile Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. Eminönü,Mudanya,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 13:02