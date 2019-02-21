Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
) ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamadı.
İstanbul,Eminönü,Bursa
Kaynak: AA