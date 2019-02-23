23 Şubat 2019, 08:34
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı. Eminönü, Mudanya, İstanbul, Bursa, Güncel
Kaynak: AA