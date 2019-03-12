12 Mart 2019, 17:53
»»

Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı. Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel
Kaynak: AA