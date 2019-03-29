29 Mart 2019, 08:55
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30, 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi de yapılamadı.

Daha önce yapılan duyuruda, 07.00 (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 20.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği açıklanmıştı. Eminönü, Mudanya, İstanbul, Bursa, Güncel
Kaynak: AA