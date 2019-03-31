31 Mart 2019, 10:06
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 11.30, 14.30, 16.30,18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

Saat 10.30 ve 20.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de programdan kaldırıldı. Eminönü, Mudanya, İstanbul, Bursa, Güncel
Kaynak: AA