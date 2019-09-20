Haberler » Güncel » Haber

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

20.09.2019 12:10BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa ( Mudanya )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 Muşlulardan Başkan Yüksel'e ziyaret
15:17 Ağrı'da öldürülen leyla aydemir'in duruşması başladı (2)
15:17 Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi
15:17 "türkiye yeni dönemde uluslararası ilişkiler disiplinine aday"
15:17 Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor
15:16 Sarıyer'de servis kazası kamerada
15:16 Kocasinan Belediyesinden farkındalık yürüyüşü