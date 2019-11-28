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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

28.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:18BUDO'dan sefer iptalleri
Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa ( )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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