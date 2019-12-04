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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

04.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:00BUDO'dan sefer iptalleri
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa ( )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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