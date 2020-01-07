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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

07.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:32 BUDO'dan sefer iptalleri
Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa ( )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
Ayrıca saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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