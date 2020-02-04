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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

04.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:42BUDO'dan sefer iptalleri
Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.30 Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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