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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

17.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:35
BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel

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