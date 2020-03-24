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BUDO Gemlik Basketbol'da Watkins ile Johnson ülkelerine döndü

Koronavirüs salgını spor organizasyonlarında erteleme ve iptallere neden olurken, BUDO Gemlik Basketbol Takımı da ABD'li oyuncuları Diante Watkins ile Gary Johnson'ın ülkelerine dönmelerine izin verdi.

24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01
BUDO Gemlik Basketbol'da Watkins ile Johnson ülkelerine döndü

Koronavirüs salgını spor organizasyonlarında erteleme ve iptallere neden olurken, BUDO Gemlik Basketbol Takımı da ABD'li oyuncuları Diante Watkins ile Gary Johnson'ın ülkelerine dönmelerine izin verdi. Bursa kulübünün başkanı Berkay Bulut herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirtti, genel menajer Yahya Gümüş de, oyuncularla karşılıklı anlaştıklarını dile getirerek, geri çağırmaları halinde, yeniden takım için mücadele vereceklerini ifade etti.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden BUDO Gemlik Basketbol Takımı, koronavirüs salgınının ardından ABD'li oyuncular Diante Watkins ile Gary Johnson'ın ülkelerine dönmelerine izin verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, iki sporcuya da sezon boyunca verdikleri emekler için teşekkür edildi.

Oyuncuların her birinin evde kalmaya devam ettiğini ve her gün iletişim halinde olduklarını kaydeden BUDO Gemlik Basketbol Takımı Başkanı Berkay Bulut, "Sürekli olarak irtibat halindeyiz. Salonumuzda da dezenfekte yapıldı, çeşitli önlemleri aldık. Şu an oyuncularımız verdiğimiz antrenman programını evde uyguluyor. Herkesin sağlığı için evinde kalmalarını istiyoruz, doğru olan bu. Bu süreci bu şekilde atlatabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BUDO Gemlik Basketbol Takımı Genel Menajeri Yahya Gümüş de konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken 'evde kal' çağrısı yaptı. Yabancı oyuncularıyla fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Gümüş, "Oyuncularımıza tercih haklarının kendilerinde olduğunu söyledik, oyuncularımız da bizlere kulübün menfaatleri doğrultusunda yardımcı olabileceklerini ifade ederek, liglerin devam etmesi halinde çağırdığımızda geleceklerini ve oynamaya devam edeceklerini belirttiler. İyi bir diyalog halinde görüşmelerimizi yaptık. Bizlere, böyle bir takım içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve çok keyif aldıklarını söylediler. Bundan sonraki süreçte sözleşme gereğince geri çağırma zorunluluğumuz bulunmamakta ancak liglerin devam etmesi durumunda geri çağırmamız halinde oyuncularımız yeniden burada oynayabileceklerini ifade etti. Gerek Diante Watkins'e gerekse Gary Johnson'a gösterdikleri hassasiyet ve emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, basketbol, Gemlik, Spor

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