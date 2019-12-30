BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

8 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.