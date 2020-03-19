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BUDO sefer sayısını azalttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), sefer sayısını azalttığını bildirdi.

19.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:34
BUDO sefer sayısını azalttı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), sefer sayısını azalttığını bildirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yolcu sayısının azaldığı, bundan dolayı seferlerin 28'den 8'e düşürüldüğü ifade edildi.
Seferlerin haftada 2 gün düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen 'evden çıkmama' ve 'bireysel hareketliliğin azaltılması' tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece cuma ve pazar günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir."
Seferlerin, cuma günleri Mudanya'dan saat 07.00 ve 17.00'de, Eminönü'nden 09.30 ve 19.30'da yapılacağı, pazar günleri ise Mudanya'dan 08.00'de ve 17.00'de, Eminönü'nden 10.30 ve 19.30'da gerçekleştirileceği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Mudanya, Güncel

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