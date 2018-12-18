Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa
ile İstanbul
arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya
), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu
(İhlas
), 16.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. - Bursa
Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
Kaynak: DHA