18 Aralık 2018, 15:53
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Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. - Bursa Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
Kaynak: DHA