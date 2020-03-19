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BUDO seferlerine corona düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), corona virüs salgını nedeniyle yolcu talebi olmaması yüzünden haftalık 28 olan sefer sayısını 8'e düşürdü.

19.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:17
BUDO seferlerine corona düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş'tan yapılan açıklamada, "Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen 'evden çıkmama' ve 'bireysel hareketliliğin azaltılması' tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece Cuma ve Pazar Günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir" denildi.

Yapılan düzenleme ile seferler Cuma günleri Mudanya'dan saat 07.00 ve saat 17.00'da, Eminönü'nden saat 09.30 ve saat 19.30'da yapılacak. Pazar günleri ise Mudanya'dan saat 08.00'da ve saat 17.00'da, Eminönü'nden ise saat 10.30 ve saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Eminönü, Mudanya, Güncel

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