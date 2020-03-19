BUDO seferlerine corona düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş'tan yapılan açıklamada, "Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen 'evden çıkmama' ve 'bireysel hareketliliğin azaltılması' tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece Cuma ve Pazar Günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir" denildi.

Yapılan düzenleme ile seferler Cuma günleri Mudanya'dan saat 07.00 ve saat 17.00'da, Eminönü'nden saat 09.30 ve saat 19.30'da yapılacak. Pazar günleri ise Mudanya'dan saat 08.00'da ve saat 17.00'da, Eminönü'nden ise saat 10.30 ve saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler