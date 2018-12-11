Budo ve İdo'da Bazı Seferler İptal

Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu. BUDO'da iptal olan seferler şöyle: 07.00 - Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09: 30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
) 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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İDO'da iptal olan seferler ise şöyle: 09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
(İHA)
Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 09:21