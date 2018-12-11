Budo ve İdo'da Bazı Seferler İptal

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'da iptal olan seferler şöyle:
09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy - BURSA
Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 09:21