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BUDO ve İDO'da iptal seferler

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

05.02.2020 07:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 07:28BUDO ve İDO'da iptal seferler

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07: 00 (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30

Bostancı- 07: 40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30



İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi, Beşiktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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