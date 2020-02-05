BUDO ve İDO'da iptal seferler

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07: 00 Bursa
(Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30
Bostancı- Beşiktaş
07: 40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30