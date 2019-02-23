Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin (İDO
) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO:
08.00 Bursa
(Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü
İDO:
07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09: 30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18: 45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma - Bursa
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Kaynak: DHA