BUDO ve İDO'de sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:
BUDO
07: 00 Bursa
(Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
07: 30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07: 40 - Bostancı-Beşiktaş
07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08: 10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy