Haberler » Güncel » BUDO ve İDO'de sefer iptalleri - Haber

BUDO ve İDO'de sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

27.02.2020 05:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:42BUDO ve İDO'de sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler  şu şekilde:

BUDO

07: 00 (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07: 30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07: 40 - Bostancı-Beşiktaş

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08: 10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy



İstanbul Deniz Otobüsleri, Bandırma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
27.02.2020 06:33:50