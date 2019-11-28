Budowlani Lodz: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard ( Hollanda )
FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Melis (L) (Beliz, Fatma, Ceren, Sıla, İpar
LODZ: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska, Stenzel (L) (Twardowska, Baldyga)
SETLER: 25-20, 25-12, 25-13
SÜRE: 61 dakika (21,20,20)
2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-20, 25-12 ve 25-13 şeklinde sonuçlandı.
CEV tarafından maçın "En Değerli Oyuncu"su Fenerbahçe Opet'in Sırp smaçörü Brankica Mihajlovic seçildi. Mihajlovic, mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.