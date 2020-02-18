Budowlani Lodz: 3-2

Mustafa AKIN/

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Tudor Pop, Ricardo Ferreira

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Hande, Gamze, Melis, Ergül, Newcombe, Merve (L), Boskovic, Lloyd, Natalia, Yasemin, Saliha

BUDOWLANI: Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Baczynska, Stenzel (L), Lewandowska, Baldyga, Maciagowski

SETLER: 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7

SÜRE: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen Eczacıbaşı VitrA, gruptaki 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u konuk etti. Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7 setlerle 3-2 kazandı. Eczacıbaşı VitrA bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.