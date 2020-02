Buenos Aires'i şubat ayında karnavallar süsledi

BUENOS Arjantin 'in başkenti Buenos Aires'i şubat ayının bütün hafta sonları boyunca süsleyen, "Buenos Aires Karnavalı"nın sonuncusu düzenleniyor.Buenos Aires Özerk Hükümeti (CABA) tarafından organize edilen ve "Carnaval Porteno" olarak bilinen karnavalın kapanışı çeşitli gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.Buenos Aires'teki mahallelerin geleneklerinin ve sosyal kimliklerinin desteklenmesi için her yılın şubat ayındaki hafta sonlarında şehrin farklı noktalarında düzenlenen karnavala her yaştan binlerce kişi eğlenmek için katılıyor.Bu yıl, Buenos Aires'te yaşayan Bolivyalıların da etkinlik düzenlediği Buenos Aires Karnavalı'nın kapanışının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.