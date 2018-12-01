Buenos Aires'te G20 Protestoları

Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesini protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Arjantin'in başkenti Buenos Aires dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde başkent sokakları da çeşitli ülkelerden gelerek G20 zirvesini protesto eden eylemcilerle dolup taştı. Kongre binasına yürümek isteyen göstericiler arasından 8 kişi gözaltına alındı. Kentteki bir taksi de eylemciler tarafından ateşe verildi. Öte yandan Arjantin basını Güvenlik Bakanlığının tedbir amaçlı olarak polislere, gerek görülmesi halinde silah kullanma yetkisi verdiğini de iddia etti.
PANKARTLARDA TRUMP TEPKİSİ İLK SIRADA Düzenlenen protestolarda, 'Küresel ısınmayı durdurun', 'IMF dışarı','Yeterli özgürlük', 'Trump
dışarı' ve 'Şehrimizi askerileştirmeyin' pankartları dikkat çekti. Protestocuların konvoyu kongre alanına doğru ilerlerken, yaklaşık 10 blok kapatıldı. Helikopterler bölge üzerinde uçmaya devam ediyor. Protestocuların daha çok ABD
Başkanı Donald Trump
karşıtı dövizler taşıdığı da öğrenildi.
"İŞÇİLER İÇİN G20'DE İYİ HABERLER YOK" Protestolara katılan Nuevo MAS Partisi'nin lideri Manuela Castaeira, toplananların G20'ye karşı gösteri yaptıklarını, zirvede ne Arjantinli işçiler için ne de küresel düzeyde işçiler için iyi haberler olmadığını dile getirdi.
(İHA)
Arjantin,Buenos Aires
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:26