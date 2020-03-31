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Büfe üzerindeki tentede güneşlenen kedinin düşme anı kamerada

TOKAT'ta, Mustafa Kahraman'ın işlettiği büfenin çatısındaki tentede güneşlenen kedinin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

31.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:04
Büfe üzerindeki tentede güneşlenen kedinin düşme anı kamerada

TOKAT'ta, Mustafa Kahraman'ın işlettiği büfenin çatısındaki tentede güneşlenen kedinin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Meydanında büfe işleten Mustafa Kahraman'ın beslediği kedilerden birisi güneşlenmek için büfenin çatı kısmına çıktı. Tente üzerinde güneşlenen kedi kaşınırken dengesini kaybederek, düştü. Kedinin çatıda güneşlenirken yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada alışveriş yapan bir müşterinin korkusu da görüntülerde yer aldı.

Büfe işletmecisi Mustafa Kahraman, "Bugün sabah hava güneşliydi. Dükkanın çatısına çıkmış. Tentenin üzerine hava sıcak olduğu için bir zaman güneşlendi. Daha sonra sanırım kaşınma ihtiyacı duydu. Kaşınırken dengeyi kaybedip çatıdan yere düştü. Kedinin çatıda kendini temizleme çalışması yaparken aşağı düşmesi orada alışveriş yapan müşterilerimizin de korkmasına neden oldu. Müşterilerimiz durumdan habersiz, ben kameradan ne yaptığını izliyorum ama müşteri bilmiyordu durumu. Oraya panikle düşmüş olması müşteriyi de korkuttu" dedi.

Kahraman, sosyal sorumluluk kampanyasında, sosyal sorumluluk çerçevesinde sokak hayvanları ile ilgili çalışma başlattığını da belirterek, "Mama paketledim kendim ve civardaki sokak hayvanlarına bakıyorum. Ben onları seviyorum. Onları biz sevdiğimizden ilgi gösterdiğimizden dolayı burasını mesken tutmuş haldeler. Hayvan sevildiğini biliyor ve hiç biri uzaklaşmıyor. Artık iç içe olduk. Beni sabah gelirken kapıda karşılıyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kahraman, Güncel
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