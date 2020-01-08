Haberler » Güncel » Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi - Haber

Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, büfede çıkan yangın, yandaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı.

08.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:49Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in ilçesinde, büfede çıkan yangın, yandaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, büfe ve sünger atölyesi, kullanılamaz hale geldi.

Karabağlar'daki 4044 Sokak'ta bulunan büfede, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büfeyi sarmaya başlarken, dükkan sahibi, kendisini dışarı atıp, itfaiyeye verdi. Bu sırada yangın, büfenin yanındaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle büfe ve sünger atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karabağlar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20  EYÜPSULTAN'DA HAFIZLAR DERNEĞİ'NİN KURŞUNLANMASI KAMERADA - Haber
15:20  Sarıgöl Vahşi depolama alanında önlemler alındı - Haber
15:20  Mustafa Akgören'den Jesse ve Eskişehirspor hakkında açıklama - Haber
15:20  Nijerya'da yolcu otobüsü ile iki otomobil çarpıştı: 20 ölü - Haber
15:15  Yeni oto galericiler esnafına hayırlı olsun ziyareti - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
11:22  İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04  Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51  'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
8.01.2020 15:28:09