Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büfeciden ikaz şeritli koronavirüs önlemi - Haberler

Büfeciden ikaz şeritli koronavirüs önlemi

Edirne'de bir büfeci, iş yerinin önünde yere monteli masa ve sandalyeleri müşterilerinin oturmaması için ikaz şeridiyle çevirerek yeni tip koronavirüs için önlem aldı.

21.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:19
Büfeciden ikaz şeritli koronavirüs önlemi
Edirne 'de bir büfeci, iş yerinin önünde yere monteli masa ve sandalyeleri müşterilerinin oturmaması için ikaz şeridiyle çevirerek yeni tip koronavirüs için önlem aldı.
Büfeci Gürkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büfenin kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi'nde yer aldığını söyledi.
İş yeri açık olan esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uyguladığını belirten Ezer, şöyle konuştu:
"Büfemizin önündeki masa ve sandalyeleri vatandaşlarımız oturmasın diye şeritle sardık, bantladık. Tedbirlerimizi aldık, eldivenlerimizi taktık. Çay isteyenlere tek kullanımlık pet bardakla veriyoruz. Büfemize alışverişe gelen yaşlılara uyarılarda bulunuyoruz. 'Sokağa çıkmayın, evlerinize gidin oturun' diyoruz. Genelde yaşlılar sokağa çıkıyor, söz dinlemiyorlar."
Öte yandan, Edirne Belediyesince bu caddedeki banklar kaldırılmasına rağmen, bazı yaşlı vatandaşların büyük çiçekliklerin kenarlıklarında toplu halde oturdukları gözlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kütahya'ya gelen 33 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirildi - Haber EVLERİNDEN ÇIKTILAR, SAHİLDE SPOR YAPTILAR - Haber Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - TEKRAR - Haber EDİRNE Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı - Haber Bulanık'ta "fahiş fiyat" denetimleri - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading