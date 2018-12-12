Büfedeki Gizli Bölmeden Uyuşturucu Çıktı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:57



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:57

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir büfede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste özel eğitimli uyuşturucu köpeğiyle arama yaptı.İş yerindeki raflarda bulunan gizli bölmede 24 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. ve T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.