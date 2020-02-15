Haberler » 3. Sayfa » Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir büfeyi soyan 4 şüpheli polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı.

15.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:18Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı
'in ilçesinde bir büfeyi soyan 4 şüpheli polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde 4 şüpheli, gece saat 01.00'de bir büfeye girerek içerideki sigara ve alkol ürünlerini çalarak hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giderek incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 4 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların iş yerinden çaldığı yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu tespit edilen sigara ve alkol ürünleri de ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Balya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:20:37