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Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR

Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:28
'in ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede büfe işleten Müjgan Galitekin sabah saatlerinde geldiği iş yerinde sigara ve içki çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin iş yerinin arka tarafındaki camdan içeri girip çok sayıda sigara ve içki çaldıklarını belirledi.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, H.K, E.K, K.İ ve H.K'yı gözaltına aldı.
Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR

Balıkesir, Sabah, Balya, Güncel

Kaynak: AA


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