Bugati, Dünyanın En Pahalı Aracını Tanıttı

Bugatti
, dünyanın en pahalı aracını Cenevre Otomobil Fuarı
'nda tanıttı. Araç
, 16.5 milyon euro'ya alıcı buldu.
Cenevre Otomobil Fuarı, dünyanın en pahalı otomobilini ağırladı. 'Siyah Araç' anlamına gelen La Voiture Noire 16.5 milyon euro'ya alıcı buldu. Sadece bir adet üretilen araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanırken, bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
Gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilen aracı kimin aldığı henüz açıklanmadı. - CENEVRE
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Kaynak: İHA