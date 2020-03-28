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Buğday tarlaları 60 yıl sonra ilk kez ekildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kanlıca mevkisinde bulunan buğday tarlaları 60 yıl sonra ilk kez ekildi.

28.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:29
Buğday tarlaları 60 yıl sonra ilk kez ekildi
Iğdır 'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kanlıca mevkisinde bulunan buğday tarlaları 60 yıl sonra ilk kez ekildi. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, tarlaları kendi elleriyle gübreledi.

Kanlıca mevkisinde bulunan buğday tarlaları, 60 yıllık tarım yapılmadığı için vahşi arazi kategorisinde yer alıyordu. Başkan Türkan, "üretim" sloganıyla yaptıkları kampanya da uzun yıllar ekimi yapılmayan buğday tarlalarını tarıma kazandırmak adına çalışma başlattı.

Buğday tarlalarını ektikten sonra gübrelemesini yapan Başkan Türkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 15 kişilik bir ekiple gübreleme çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade eden Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "Iğdır Tuzluca ilçesine bağlı Kanlıca mevkisindeki buğday tarlarındayız. 60-70 yıllık tarım yapılmayan vahşi arazileri ehlileştirip tarıma kazandırmaya yönelik bir çalışma başlatmıştık. Gübreleme işine başladık. 'Üretim' sloganıyla yola çıktığımız tarlalarımıza ekim yapmıştık gübrelemesini tamamlıyoruz. Hedefimizi bir model oluşturmak, hane halkını güçlendirmek, topraklarımızın her bir metrekaresini ekonomiye, ticarete, üretime kazandırmak. Üretim kampanyasında geçen yıl fasulye üretimimiz olmuştu, bunun yanında Kanlıca bölgesinde 60-70 yıldır tarım yapılmayan arazilerin tarıma, ekonomiye kazandırılması için gübreleme çalışması yapıyoruz. Gelecek yıl 9 bin 500 dönümlük Kanlıca bölgesinin her bir kısmını ayrı ayrı tarıma kazandırmak, suyla buluşturmak için faaliyetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuzluca, Kanlıca, Iğdır, Güncel

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