04.07.2019 15:29
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Buğday tarlasında yangın

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Adatepe Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki Müslüm Şahin, Ferhat Koç, Mehmet Uygun ve Nuri Er'e ait buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 75 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.
Tarla sahiplerinden Müslüm Şahin, yangında buğday ekili arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, yaklaşık 75 dönüm ekili alanın yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade eden Şahin, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. Buğday tarlasında yangın
Kaynak: AA
Gümüşhacıköy, Güncel

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