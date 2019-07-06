06.07.2019 11:18
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Buğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdüler

Buğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdüler

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde çiftçiler, buğday tarlasında çıkan yangını, traktörle sürerek söndürdü.

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde çiftçiler, buğday tarlasında çıkan yangını, traktörle sürerek söndürdü.
Boğazkale ilçesine bağlı Kaymaz köyü Yazı mevkiindeki bir buğday tarlasında sabah saatlerinde çıktı. Elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtilen yangına, müdahaleyi çiftçiler yaptı. Çiftçiler, yaklaşık 20 traktörle, yangın çıkan tarlayı sürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de tarlada soğutma çalışması yaptı.
Yangında buğday tarlalarında zarar oluştu.


- Çorum
Kaynak: DHA
Boğazkale, Kaymaz, Çorum, Güncel

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