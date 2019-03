Buğday Üreticisine Sigorta Uyarısı

Kaynak: İHA

TARSİM, buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için il, ilçe ve köy bazında değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerinin tarsim.gov.tr üzerinden takip edilmesi ve geç kalmadan tarım sigortasının yaptırılması konusunda üreticilere uyarıda bulundu.Üreticilerin buğday ürünü için son günü beklemeden bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, bu ürünün dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını riskleri ve isteğe bağlı olarak yaban domuzunun neden olduğu miktar kaybına karşı teminat kapsamında olduğu belirtildi.Ayrıca buğday ürünü ve bu ürünün sertifikalı tohumlukları için ürünün sap unsurunun da güvence altına alınabildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel su baskını, hortum, dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve seralar ciddi düzeyde zarar görmüş, hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM'dir.Şimdi vakit kaybetmeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunuz ya da kaydınızı güncelleyiniz. Sonrasında buğday ürününün il, ilçe ve köylere göre farklılık gösteren son poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek size en yakın yetkili sigorta acentesi aracılığıyla priminize sağlanan yüzde 50 devlet desteği ve çeşitli ödeme kolaylıkları ile tarım sigortanızı yaptırın" - AYDIN