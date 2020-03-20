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Buğday yüklü tır devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan buğday yüklü tır şarampole devrildi.

20.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:41
Buğday yüklü tır devrildi
Konya 'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan buğday yüklü tır şarampole devrildi.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya - Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 66 EG 985 plakalı buğday yüklü tır, seyir halinde olan toz şeker taşıyan

B.B. yönetimindeki 42 EKY 70 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada buğday taşıyan tır devrilirken, kasasındaki yüklü buğday karayolu üzerine ve yol kenarına saçıldı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sürücü sağlık durumu kontrol edildi. Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmanın ardından yola saçılan buğdayın temizlenmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ereğli, Konya, 3. Sayfa

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