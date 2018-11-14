14 Kasım 2018 Çarşamba 13:51



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:51

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, buğdayda kuraklık sıkıntısı olduğunu söyledi.Yorulmaz, Türkiye'nin büyük buğday ihtiyacını karşılayan Edirne'de, yağışların yetersiz olması nedeniyle tarlaya ekilen buğday tohumunun çimlenmesine belli sıkıntıların yaşandığını kaydetti.Ekilen tohumların hepsinin kuraklıktan dolayı çimlenemediğini ifade eden Yorulmaz, "Buğdayda kuraklık sıkıntısı olduğu bilinen bir gerçek. Yarın hava tahmin raporları bölgemizde yağış gösteriyor. İnşallah bu sıkıntı yağışlarla ortadan kalkacak. Çiftçimizin kuraklık sıkıntısı da bitmiş olacak. Bir hafta yağış bekleniyor. Tarlaya ekilen tüm buğday tohumları çıkmadı kuraklık nedeniyle. Tava gelen tohumlar çıktı, kuruya kalan tohum çıkmadı. Yağmura ihtiyacımız var" dedi.Çiftçi Engin Yıldız, buğdayın çimlenmesinde sorun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 hafta önce buğdaylarımızı tarlaya ektik. Yağış hiç düşmediği için tohumlarımızın yüzde 50'si çimlenmedi. Yağışa ihtiyacımız var buğdayımızın çimlenmesi için. Buğday eken tüm çiftçilerimiz tarlarında aynı sıkıntı var, yağış yetersizliğinden dolayı. Meteoroloji, yarın ve bu hafta bölgemizde yağış gösteriyor. Kuraklık sıkıntımız inşallah ortadan kalkacak" ifadelerini kaydetti. - EDİRNE