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"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde pandemi kurulunun toplanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

28.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:11
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde pandemi kurulunun toplanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı. Toplantının ardından Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" dedi.
(İHA) ’Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur’

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Sabah, Güncel

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"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur"

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