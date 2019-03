Kaynak: AA

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Türkiye'de sadece Suriyeli misafirlerimiz yaşamıyor. Bugün 192 farklı ülkeden 4,7 milyon yabancı aramızda. Bunların yaklaşık 800 bini ikametli. Bunlar, Türkiye kültürüne katkı sağlıyor ve katma değer üretiyor." dedi.Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Konya İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 12'incisi Konya'da gerçekleştirildi.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Suriye'de başlayan iç savaşın, mazlum halkın Türkiye'ye gelmesini zorunlu kıldığını söyledi."Türkiye, göçe kaynak değil göçe hedef ülkedir"İnsanların yerinden edildiği kitsel göçün, düzensiz göçün en istenmeyen durumlardan olduğuna dikkati çeken Ok, şöyle konuştu:"Türkiye'de sadece Suriyeli misafirlerimiz yaşamıyor. Bugün 192 farklı ülkeden 4,7 milyon yabancı aramızda. Bunların yaklaşık 800 bini ikametli. Bunlar, Türkiye kültürüne katkı sağlıyor ve katma değer üretiyor. Çok uluslu şirketlerin yöneticileri var. Mühendisler, doktorlar ve bilim adamları, akademisyenler ve sporcularımız var. Hatta hanımlarımızın izlediği televizyon programlarında yemek yapan aşçılarımız var. Anadolu, tarih boyunca bir mozaik ve cazibe merkezi olmuştur. Türkiye, göçe kaynak değil göçe hedef ülkedir.""3,6 milyonu aşkın Suriyeli kayıt altına alınmıştır"Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Türkiye'nin diline, dinine bakmaksızın mağdur ve mazlumlara kucak açtığını dile getirdi.Suriye'de 2011'de başlayan insani kriz karşısında Türkiye'nin açık kapı politikası uyguladığını anımsatan Kadıoğlu, "Ülkemiz şu anda 3,6 milyonu aşkın Suriyeliyi kayıt altına alarak, geçici koruma altına almıştır. Ancak göç uzun bir süreç olup birçok sektörel alanı içerisinde barındırdığından dolayı sadece kayıt altına almakla tamamlanacak bir olgu değildir. Bu nedenle Türk toplumunun karşılıklı uyumu için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.Programa, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Konya Göç İdaresi Müdürü Orçun Kaymaz, Uluslararası Göç Örgütü Proje Sorumlusu Özge Arcan ve çok sayıda Suriyeli misafir katıldı.Programda, yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiler aktarıldı.