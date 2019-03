Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalılık Günü: Down Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Dünya'da Down Sendromlu 6 milyon birey olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de ise 100 bin kadar Down Sendromlu birey olduğu düşünülüyor. Birleşmiş Milletler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan ederek genetik farklılığa sahip bu bireylere dikkat çekmek istiyor. Down Sendromu, 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması olarak adlandırılıyor. Böylece Down Sendromlu bireyler de 46 yerine 47 kromozom bulunuyor. Peki Down Sendromu belirtileri nelerdir? Bireye etkileri nelerdir? Yaşam kalitesini artırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir? İşte detaylar…

DOWN SENDROMU GÜNÜ NEDEN 21 MART?

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan edilmesinin manidar bir açıklaması var. Birleşmiş Milletler 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan etti. 21 Mart'ın seçilmesinin nedeni ise down sendromlu bireylerde 21'inci kromozomun 3 tane olmasını simgeliyor.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu bir hastalık değildir sadece genetik bir farklılıktır. Down Sendromu bir kromozom anomalisidir. İnsanı oluşturan kromozomların 23'ünü anneden, 23'ünü de babadan gelir. Down Sendromu'nun yüzde 88'i, annenin yumurtasındaki 21'inci kromozomun ayrılamayıp çift kalmasından kaynaklanıyor. Bunun sonucunda yumurta veya sperm 23 yerine 24 kromozom içeriyor. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Tıbbi bir tedavisi olmayan Down Sendromlu bireylerin doğru eğitimle hayata ayak uydurması kolaylaştırılır.

DOWN SENDROMU BELİRTİLERİ

Down sendromlu çocuklar genellikle doğum öncesi veya doğumda teşhis edilir. Down Sendromu'nun ilk bulgusu, hamileliğin 11 ila 14'üncü haftaları arasında yapılacak ultrasonografi ve kan testi ile görülebiliyor. Down Sendromu belirtileri ile genetik farklılığı erken yaşta keşfetmek, bu bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek açısından önemlidir. Bu belirtileri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Düzleştirilmiş yüz

2- Küçük kafa

3- Kısa boyun

4- Çıkıntı dil

5- Yukarı doğru eğik göz kapakları (palpebral çatlaklar)

6- Olağandışı şekilli veya küçük kulaklar

7- Zayıf kas tonusu

8- Avuç içinde tek bir kırışıklık ile geniş, kısa eller

9- Göreceli olarak kısa parmaklar ve küçük eller ve ayaklar

10- Aşırı esneklik

11- Gözün renkli kısmı (iris) üzerinde küçük beyaz lekeler (Brushfield'ın noktaları)

12- Kısa boy

DOWN SENDROMU NEDENLERİ

Uzmanlar, Down Sendromu'nda annenin yaşı etkili bir rol oynadığını belirtiyor. Kromozomdaki hatanın anne yaşı ilerledikçe arttığı tespit edilmiş. Kadının 35 yaş ve üzerinde olması Down Sendromu ve diğer kromozom anormallikleri için risk taşıyor. Öyle ki 20 yaşında bir annenin Down Sendromlu bebeğinin olma ihtimali 1/1441'de bire iken, bu risk 30 yaşında 1/959'a, 40 yaşında 1/84'e ve 50 yaşında da 1/44'e çıkıyor.

Kan testi ile saptanan kromozom anomalileri

Trizomi 18 (Edwards Sendromu): Yaklaşık 5 bin doğumda bir görülüyor. Anne yaşının ilerlemesi bu sendromda da risk artışına neden oluyor. Doğuştan çok ciddi yapısal bozukluklar görülen bu bebekler genellikle hamilelik sırasında ya da doğduktan sonraki ilk yılda kaybediliyor.

Trizomi 13 (Patau Sendromu): Yaklaşık 10 bin doğumda bir görülüyor. Bebekte en belirgin anomalileri beyin ve yüze ait olanlar oluşturuyor. Kalp, sindirim sistemi ve diğer sistemlere ait anomaliler de daha yüksek oranda bulunuyor. Trizomi 13 ile doğan bebeklerin yüzde 95'i ilk yılda kaybediliyor.

Trizomi 21 (Down Sendromu): En sık rastlanan kromozomal anomalidir. Down Sendromu, yaklaşık 600-800 doğumda bir görülüyor. Genellikle kalıtsal değil, döllenme sırasında rastlantısal bir hatadan kaynaklanan Down Sendromu, yani Trizomi 21'in sıklığı anne yaşı ilerledikçe artıyor.

Diğer sorunlar: Günümüzde bu testlerin genişletilmiş paneli ile Cri du Chat, DiGeorge, Jacobsen, Van der Woude ve Prader-Willi/Angelman Delesyon Sendromları'na, cinsiyet kromozom anormalliklerine ve Trizomi 9, 16 ve 22'ye de bakılabiliyor.