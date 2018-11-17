Açılışı Yapılan Millet Bahçeleri Nerede?

Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı olmak üzere 5 Millet Bahçesi Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

İSTANBUL'DAKİ YEŞİL ALAN ORANI ARTACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan "Millet Bahçeleri" bugün açılıyor. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri İstanbullulara, 1,5 milyon metrekare yeşil alan sunacak. Açılan Millet Bahçeleri şöyle:

BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kurulan Başakşehir Millet Bahçesi,Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve güzergahı henüz açılanan Kanal İstanbul gibi projelerin merkezinde yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ

Bahçenin içerisinde; 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra, bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet, 34 farklı türde 80 bin bitkiden oluşan 10 bin metrekarelik koku bahçeleri, 24 ayrı türde 4 bin 700 ağaç, 25 bin metrekarelik etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 adet pergola, 40 adet kamelya, 84 adet oturma alanı, 98 tane çöp kutusu, 20 tane oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap desk, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, 1 gölet kafe, toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlu ve toplam 3 bin 805 metrekare meydan bulunuyor.

KAYAŞEHİR MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Kayaşehir Millet Bahçesi, Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisinde bulunuyor ve 350 bin metrekare park alanına sahip. Millet bahçesinde toplam da 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 175 bin metrekare rulo çim, 49 bin 600 metrekare çalı, 4 bin 813 yapraklı ağaç, 5 bin 598 ibreli ağaç, 150 bin çalı, 100 bin yer örtücü, 3 adet toplam 2 bin 800 metrekare biyolojik gölet, 10 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu, koku bahçesi, toplam bin 160 metrekare 4 adet süs bahçesi, 335 metrekare seyir terası, kültür ve sanat etkinlikleri için tasarlanmış 78 metrekare sahne, bin 300 metrekare amfi, toplam 4 bin metrekare piknik alanı ve toplam 10 bin metrekare oyun alanı, 3 bölgede toplam 10 bin metrekare otopark alanı bulunuyor.

HOŞDERE MİLLET BAHÇESİ

Hoşdere Millet Bahçesinde, 142 bin metrekare alan, 80 bin metrekare yeşil alan, 26 bin 400 metrekare sert zemin imalatı, 7 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 34 farklı türde bin 900 ağaç, 5 bin metrekare etkinlik çayırı, 4 bin kişi kapasiteli cami, bisiklet ve yürüyüş yolu, piknik alanları, tematik bahçeler, meyve ve koku bahçeleri, güneş panelleri ve basketbol sahası yer alıyor.

BARUTHANE MİLLET BAHÇESİ

Baruthane Millet Bahçesi'nde de, 59 bin 719 metrekare alan, 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi, 130 araçlık toplam 3 bin 745 metrekare iki otopark, süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor alanları, tarihi özellikleri korunan Osmanlı Baruthanesi ve binaları ile tarihi kule aydınlatma bulunuyor.

ÇIRPICI MİLLET BAHÇESİ

Toplam da 465 bin metrekarelik alandan oluşan Çırpıcı Millet Bahçesi'nin 6 etabından 4 etabı tamamlandı. Bir kısmı tamamlanan millet bahçesine toplam 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül, bin 700 sarmaşık dikildi.