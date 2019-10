"Bugün başarılıysak yerli ve milli üretim sayesinde"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün eğer Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı oluyorsak, Pençe Harekatı'nda düşmana, terör örgütlerine gereken cevabı veriyorsak artık kendi silahımızı üretiyor ve savunma sanayisinde yüzde 80'e kadar yerli ve milli üretim sağlıyor olmamızdandır. Bu duruştan dolayı tüm sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.Kurum, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenin istişare toplantısında, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Kurum, şöyle konuştu:"Suriye'ye, 30-35 kilometre derinlikte ve bizim sınır hatlarımız boyunca güvenli bir bölge oluşturmak, bu güvenli bölgeye, 140'a yakın köy ve 10 ilçeden oluşan yerleşim alanlarına, vatan topraklarından ayrı kalmış Suriyeli kardeşlerimizi geri gönderebilmek, bölgede yaşanan acılara son verebilmek, bölgeye barış ve huzur getirebilmek amacıyla, bundan 5 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın talimatlarıyla başlattık. Hamdolsun operasyonumuz hem havadan hem karadan başarılı bir şekilde yürütülüyor. Bizim için stratejik öneme sahip M4 kara yoluna da ulaşmış durumdayız. İnşallah diğer operasyonlarda olduğu gibi yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz bu operasyonun da başarıyla üstesinden gelecektir.""Yıllık yüzde 5,6 büyüme ortalaması gerçekleştirdik"Türkiye'nin son 18 yılda her alanda kendini geliştirdiğini, önemli bir büyüme gösterdiğini belirten Kurum, "Hem milli gelir oranında hem de ihracat oranında çok büyük adımlar attık. 18 yılın ortalamasına baktığımızda yıllık yüzde 5,6 büyüme ortalaması gerçekleştirdik. Yine milli gelirimize baktığımızda 3 kattan fazla artış sağladık. Kişi başı gelirimizde aynı oranlarda artış sağlandı. İhracatımıza baktığımızda 36 milyar dolardan bugün 169 milyar dolar seviyesine geldi. Konya'da ihracat 2000'li yıllarda 130 milyon dolarken, şimdi yıllık 2 milyar dolar ihracatı konuşur hale geldik." diye konuştu.Kurum, yerli ve milli üretimin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtardığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Bağımlı değiliz. Artık siz sanayicilerimiz sayesinde İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, helikopterlerimizi yerli ve milli atölyelerde üretiyoruz. Bugün eğer Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı oluyorsak, Pençe Harekatı'nda düşmana, terör örgütlerine gereken cevabı veriyorsak, artık kendi silahımızı üretiyor ve savunma sanayisinde yüzde 80'e kadar yerli ve milli üretim sağlıyor olmamızdandır. Bu duruştan dolayı tüm sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum."Konya'nın yıllık 2 milyar dolar ihracatla Türkiye'de 12. sırada olduğunu hatırlatan Kurum, Konyalı sanayicilere, ihracatta ilk beşe girebilmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı."2023 hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşacağız"Bakan Kurum, Konya'nın gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:"Sahip olduğu coğrafi yapısı, genç ve eğitimli nüfusu, üniversiteleri, sanayi kollarıyla ciddi bir potansiyeli içinde taşımaktadır. Bereketli topraklara sahip olmasıyla ülkemizin tahıl ambarı olarak anılır. Doğal olarak tarımdaki verimliliği, beraberinde tarım sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır. Böylece tarım sayesinde bir sanayi kenti olmuş ve 2023'ün sanayi devi olma sürecine hamdolsun girmiştir. Konya'mız 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına da sahiptir. Bugün bu tesislerde, son derece geniş bir sektörel alanda üretim yapıyoruz."Konya'da yapımı süren ve planlanan projelere ilişkin bilgi veren Kurum, "Konya'nın sanayisinin, ticaretinin gelişmesi için yapacağımız her çalışma, Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük ekonomileri arasına yükseltmek için itici bir güç olacaktır. Bu anlamda, inşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte, omuz omuza ulaşacağız." şeklinde konuştu.Programda, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de şehrin sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Kurum, daha sonra ziyaret ettiği Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.