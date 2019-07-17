Bugün Dünya Emoji Günü/ Türkiye 14. Sırada

2014 yılından beri her 17 Temmuz'da kutlanan Dünya Emoji Günü markaların da radarına girdi. Birçok firma bu güne özel olarak emojili paylaşımlar yaparken, emoji dilini yılın geri kalanında da kullanan markalar var.

Emojinin özellikle Z kuşağı ve Milenyalleri kapsayan gençler için samimiyet dili olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "E-ticarette firmalar artık emoji diliyle kurulan samimiyetin farkında. E-posta pazarlamadan sosyal medya paylaşımlarına, uygulama bildirimlerinden ürün tanıtımlarına kadar emoji dili her geçen gün daha çok kabul görüyor" dedi.

TÜRKİYE 14. SIRADA

E-ticarette emoji kullanımının, aktarılmak istenen duyguların aktarımını kolaylaştırdığı için son birkaç yılda yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, dünyada ve ülkemizde emoji kullanımıyla ilgili istatistiki verileri aktardı:

"Yapılan global araştırmalara göre Fransa ve İtalya romantik ifadeleri daha sık kullanıyor. Türkiye'nin en çok kullandığı emojinin ise klasik gülen yüz emojisi olduğu ortaya çıktı. Daha dini ve ruhani karaktere sahip ülkeler olan Hindistan ve Meksika gibi ülkeler en çok dua eden ifadeyi kullanıyormuş. Kolombiya, Arjantin ve Brezilya'da da en çok müzik notaları emojisi kullanılıyormuş. ABD ve İngiltere'de ise en çok gülmekten ağlayan ifade tercih ediliyormuş. Görüldüğü gibi emoji tercihleri ülkelerin genel eğilimleri ve kültürlere göre değişiyor. Emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan, Türkiye ise listede 14. sırada yer alıyor."

VİDEO EKLEME MODÜLÜ

E-ticarette samimiyet dili kurabilmek için emojilerin yanı sıra videolu paylaşımların da gittikçe trend haline gelmeye başladığına değinen Çiğdemli, "Bu sebeple biz de ürüne video ekleme modülü geliştirdik. Ürünü videoyla göstermek ve anlatmak yakın zamanda en çok tercih edilen yöntem olacak" dedi. Sosyal medya fenomenlerinin ürün tanıtımlarının başarısının videolu aktarım olduğuna da işaret eden Çiğdemli, "Videolu paylaşımlar, fotoğraf ve yazıyla yapılan paylaşımlardan daha çok dikkat çekiyor" dedi.

MARKALARIN EMOJİ KAMPANYALARI

-Apple, Dünya Emoji Günü'ne özel olarak ilginç bir uygulamaya da imza attı. Web sitesinden yöneticilerin fotoğraflarını kaldıran şirket, fotoğrafların yerine yöneticilerin memoji karakterlerini yerleştirdi.

-Pizza Hut Dünya Emoji Günü'ne özel İngiltere'deki 6 restoranında tamamen emojilerden oluşan menüler yarattı.

-L'Oreal iş başvurularını Twitter üzerinden emojilerle yazılmış CV'lerle isteyen ilk şirket oldu. Bunu yapma amaçları da dil üstünlüğü nedeniyle değil, yaratıcı ve ifadesi güçlü olanların öne çıkmasını sağlamak.

-Roger Federer, Twitter'da mesajlarını emojilerle yazarken, kendi emojisi yapılmış ve kendi emojisine reklam almayı başarmış ilk yıldızdır. Bu işbirliğini ise Nike ile yapmıştır.

-WWF, nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden 17 emoji oluşturdu. Fikir, bireylerin WWF'ye üye olmaları ve emojilerden herhangi biriyle attıkları her tweet ile 10 sent bağışta bulunmaları için geliştirildi.

-Garanti Bankası da Twitter hesabı üzerinden 'Emoji İhtiyaç Listem' kampanyası ile ihtiyaçlarını emojilerle aktaran takipçilerine özel avantajlarla kredi kullanma fırsatı verdi.

-Turkcell, emoji karakterlerinden esinlenerek oluşturduğu Emocanlar'ı yeni reklam ve iletişim yüzü olarak hayatımıza soktu.