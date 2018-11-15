Bugün Gayretliyiz

Bugün ne yapılabilir ' Bugün (17: 54) Saka burcunda ilk dördün gerçekleşiyor. İlkdördünler büyük enerji ve kriz zamanlarıdır. Böyle zamanlarda çok şey yapabilir ve süregelen işlerimizi sağlamlaştırabiliriz. Gruplarla ilgili konularda çok şey yapılabilir. Teknik ve teknolojik konular da gündeme gelebilir. Düşüncelerimizde biraz daha esnek olmaya bakalım. Nelerden kaçınmalı ' Bugün krizli bir durumu çözmek için çok çaba sarfedeceğiz. Gayret içindeyiz. Bu nedenle planlı davranmak, eksik bırakmamak ve özellikle sabırlı olmak gerekiyor. Belirli bir düşünceye takılıp kalmak yerine, önceliklerimizi iyi belirleyerek ilerleme sağlayabiliriz. Ümitlerimizi tazeleyebileceğimiz bir gündeyiz. Akşam saatleri arkadaşlıklar açısından daha pozitif gözüküyor.