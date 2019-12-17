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Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçları

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçları 17 Aralık Salı günü başlıyor. 13.00'de Van Spor Futbol Kulübü ile Kasımpaşa karşılaşması ile açılış yapılacak. Peki, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık maçları...

17.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:11

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ile devam ediyor. Turun ilk maçları ve Bursaspor için tam bir hüsran oldu. Şansını ikinci maçlarda deneyecek olan takımlar yeşil sahada Türkiye Kupasını evine götürmek için ellerinden geleni yapacak. Ziraat Türkiye Kupası puan durumu, fikstur...

17 Salı günü 20.45'te Tuzlaspor - Galatasaray karşılaşması yaşanacak. 4 aralık'ta yapılan ilk maçta sarı kırmızılılar 2-0 yenilgiyle evine dönmiüştü. 5. tur 2. maçlarında ise Galatasaray'ı zorlu bir mücadele bekliyor. Günün ikinci müsabakası ise Eyüpspor - Antalyaspor arasında olacak. 4 Aralık'ta karşı karşıya gelen iki takımdan Eyüpspor 3 - 0 skor elde etmişti.

17 ARALIK SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları 19 Aralık'ta son buluyor. 32 takımın kıyasıya mücadele edeceği 5. tur 2. maçlarında hangi takımlar son 16'ya kalacak? Hangi takım final yolculuğuna devam edecek?

Vanspor FK - Kasımpaşa - 13.00

Antalyaspor - Eyüpspor - 14.30

Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor - 16.30

Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor - 18.30

Tuzlaspor - Galatasaray - 20.45

Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçları

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