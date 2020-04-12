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"Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü.

12.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişmenin olduğunu duyurdu. Koca, Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayısının ilk kez azaldığını ve bu durumun izlenen tedavi ile tedbirlerin sonucu olduğu konusunda 6 üniversiteden bilim insanlarının hemfikir olduğunu belirtti.
BU TEDBİRLERLE ALACAĞIMIZ SONUÇ NETTİR DİYEN KOCA, YAYIMLADIĞI GÖRÜNTÜDE,
"Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bugün mesela bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk, yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.
(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA) ’Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü’

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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