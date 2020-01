Bugün nereye gidelim diye çok düşündü, marka yarattı!

Bugün Nereye Gidelim; 2015 yılından beri yurt içi ve yurt dışı tatil destinasyonlarından, keşfedilmemiş seyahat rotalarına; konaklama yerlerinden, sanat ve kültüre dair takipçilerine birçok tavsiyede bulunarak yılın en favori yerlerini öneriyor. Sosyal medyadan ilham alarak seyahat planları oluşturan 750 bini aşkın takipçisi ile sürekli interaktif iletişim içerisinde olarak onlara gittikleri yerlerde sadece gezmeyi değil; keşfetmeyi, deneyimlemeyi, nerede neler yapabileceklerini paylaştığı görseller ve iştah kabartan hikayeler de sunuyor. 4 yıldır çalışmalarını yakinen takip ettiğim; muhteşem start up fikirler bulmakla kalmayıp, oldukça profesyonelce hayata geçen Bugün Nereye Gidelim markasının başarı sırları satır aralarında...

Bugunnereyegidelim markasının kuruluş öyküsü nedir? Hangi yıl kuruldu? Instagram dışında sayfası var mı?

Türkiye'de seyahat sektöründe keşifler yapan, yeni destinasyonlar tanıtan, otel, konaklama, gezi, tatil planlamaya dair önerilerde bulunan sayfa yoktu, biz öncelikli olarak bu açığı karşılamak üzere yola sağlam adımlarla çıktık. 2012 yılında kurduğumuz Yemekneredeyenir.com markamız ile 2 kişilik başlayan yolculuğumuz çok kısa zamanda rakipsiz ve kurumsal bir yapıya geldi. Hedeflerimiz her zaman büyüktü. Sadece yemek paylaşmaktan ziyade, başta Türkiye'nin en gözde destinasyonlarını, keşfedilmemiş seyahat rotalarını, konaklama yerlerini, sanat ve kültüre dair geçmişten günümüze süregelen tüm özelliklerini de kullanıcılarımıza sunmayı istedik. Bu nedenle 2016 yılında Bugün Nereye Gidelim markamızı kurduk. Çok kısa zamanda Dünya'ya açılarak farklı kültürlere ve destinasyonlara da değindik. Etkileşimi en yüksek seyahat, konaklama, mekan öneri, keşif ve tanıtım sayfası olduk. Instagram dışında Facebook, Twitter, Tiktok ve YouTube sosyal medya kanallarında hesaplarımız mevcut.

Dijitalde marka yaratırken hangi aşamalardan geçtiniz?

Dijital çağı yaşadığımız bu dönemde marka kurarken dijital strateji uygulamak çok önemli. Stratejimiz olmadan yola çıkmadık. Dijitalde başarılı bir marka olmak için işinin ehli kişilerle çalışmak da çok önemli, bizim başarımız bir ekip işi kesinlikle bir tesadüf değil. Yaratıcılık, farklılık ve yenilik bizim için ilk kuraldı. Dijital çağda en önemli konulardan biri de şeffaflık, çünkü dijitalde yaptığınız hiçbir iş gizli kalmıyor. Biz tamamen şeffaf ve güvenilir bir marka modeli oluşturduk. Ve hiçbir zaman hata yapmaktan korkmadık. Dijitalde başarılı işler yapmak istiyorsanız hata yapmaktan korkmamalısınız. Kimi zaman olumsuz yorumlar alacaksınız. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp yinelememek ve hedef kitlenizi zamanla tanımak olacaktır.

Bugunnereyegidelim Instagram markası kullanıcıya neler vadediyor?

Sayfamızı ziyaret eden veya bizi takip eden tüm kullanıcılarımızın şehrin karmaşasından veya stresinden bunalan, monotonlaşan hayatlarına farklı bir dokunuş yapıyoruz. Belli bir hayat rutinimiz var; sabah uyanıyoruz, belki kahvaltı bile yapamadan işlerimize yoğunlaşıyoruz ve günün nasıl geçtiğini anlayamadan ertesi gün bu rutine devam ediyoruz. Biz ise kullanıcılarımızın hayatlarına kaliteli içeriklerimiz ile renk katarak, rutinlerinden çıkıp yeni yerler keşfetmeleri ve zaman ayırabilmeleri için farkındalık yaratıyoruz.Hayatın karmaşasında kaybolan insanlar için de hayatlarına her karmaşaya karşı renk katabilen insanlar için de gün 24 saat, bunun farkındalığını sağlamaya çalışıyoruz. Her gün farklı yurt içi ve yurt dışı destinasyonları, her bütçeye uygun tatil planları, otel önerileri ve otellerin olanakları, kamp yerleri, keşfedilecek butik mekanlar ve konser, festival, etkinlik, sergi gibi sanata dair güncel takvimleri kullanıcılarımıza sunuyoruz.

Markanın aldığı ödüller hangileridir?

2019 yılında BoomSocial'a göre Instagram Seyahat kategorisinde Dünyanın En Büyük Instagram Sayfası seçildik.

Bugunnereyegidelimin hedef kitlesi nasıl yaşar? Kimdir?

Çoğunlukla İstanbul ili ve beraberinde İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi illerden %66 kadın ağırlıklı 25 - 34 yaş aralığı olan Y kuşağı kitleye sahibiz. Sayfamızın genellikle A+ bir hedef kitlesi bulunmaktadır. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven, görüşlerimize değer veren ve sürekli etkileşim halinde olduğumuz bir hedef kitlemiz var.

Bugunnereyegidelim bugüne kadar hangi markalarla iş birliği yaptı?

Jolly Tur, Tatil Sepeti, Lassa, Trendyol, Digiturk, Saltur, Koroplast, Pupa Bilişim, Tab Gıda, Neredekal, Yayla gibi markalar ile iş birliğimiz oldu.

Bugunnereyegidelim Türkiye dışı kullanıcıya hitap ediyor mu?

Evet, biz kısa zaman içinde dünyadan kullanıcıları da olan bir sayfa olduk. Hem Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen turistler için ülkemizin güzelliklerini ve tatil planlarını, hem de yurt dışından çeşitli önerilerimiz ile bulundukları bölgedeki güzellikleri veya sanata dair etkinlikleri de keşfetmelerini sağlıyoruz. İçeriklerimizi İngilizce ve Türkçe derliyoruz. Örneğin, şu an yurt dışındaki gözde tatil destinasyonlarından Bali, Maldivler ve Phuket gibi beldelerden oteller ile iş birliği yapma sürecindeyiz.

Bugunnereyegidelim Türkiye'de ve Dünyada hangi sektörlere ulaşmayı hedefliyor?

Öncelikli olarak her zaman hedefimiz - Türkiye'de oluşturduğumuz - seyahat sektöründe Dünya'nın en güvenilir ve en sevilen markalarından biri olmak ve dünyada bir lovemark oluşturmak. Tam kurumsal bir marka olarak; Otomotiv, Eğlence, Spor, Turizm ve Tekstil sektörlerine de ulaşmayı hedefliyoruz.

Bugunnereyegidelim'in 5 yıl içinde büyüme hedefleri nelerdir?

5 yıl içinde tüm dünya kullanıcıları tarafından severek kullanılan, seyahat, gezi, otel keşif ve tatil planlama taleplerine hitap eden kullanıcı dostu bir uygulama çıkarmak ve dünyaca tanınan bir lovemark olmak.