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"Bugün sahadaki herkes aslanlar gibi oynadı"

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyete maç öncesinde tüm camia olarak inandıklarını ve oyuncularının aslanlar gibi oynadığını ifade etti.

09.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:20
Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyete maç öncesinde tüm camia olarak inandıklarını ve oyuncularının aslanlar gibi oynadığını ifade etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının sahaya bir karakter koyduğunu ifade etti.
Kartal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Hafta başından beri bu maça çok yüksek motivasyonla hazırlandık. Herkes bir an öncece maç başlasa da 3 puan alsak, taraftarımızı mutlu etsek görüntüsü verdi. Maça iyi başladık. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik. Rakibimizle aynı puandaydık, puan alıp rakibimizin üstüne çıkmak istiyorduk. Beklenmedik bir şekilde kırmızı kart yedik. Mecburu bir değişiklikle 10 kişi maça devam ettik. Bugün sabaha giren çıkan herkes aslanlar gibi oynadı. Bir karakter koyular ortaya. Uzun süre unutulmayacak bir maç oldu. Maçın her anında, her dakikasında takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da oyuncularımızı motive etmesi bizi mutlu etti. Rize camiası tamamıyla maça inanmıştı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Zaferin ısınmadan oyuna girmesi, yüksek özgüvenle kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum.
ANTALYASPOR CEPHESİ
Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.
Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum."
(Kubilay Ateş/İHA)

Çaykur Rizespor, Rizespor, Güncel

Kaynak: İHA

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